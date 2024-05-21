Пушич: Я думаю, что Арне Слот идеально подходит Ливерпулю

Наставник "Шахтера" Марино Пушич поделился своим мнением о назначении Арне Слота на должность главного тренера "Ливерпуля".

"Я думаю, что, следя за футболом во всем мире, "Ливерпуль" сделал большое дело, подписав его. Я думаю, что он идеально подходит "Ливерпулю".

Его философия всегда меняется или адаптируется к обстоятельствам. Но в целом - это доминирующий стиль игры. Что именно это означает? Это означает правильный билд-ап, поиск пространства, поиск подходящих позиций для хороших игроков, чтобы использовать их таланты и качества, большая интенсивность, прессинг.

Каждому тренеру нужно немного времени, чтобы адаптироваться к новым соревнованиям, новой обстановке. Но Слот очень легко адаптируется. Я уверен, что он продолжит ту прекрасную работу, которую Юрген Клопп и его команда проделали в "Ливерпуле", - отметил Пушич.