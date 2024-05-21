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Пушич: Я думаю, что Арне Слот идеально подходит Ливерпулю

Англия

Коуч "Шахтера" доволен, что его экс-коллега возглавил топ-клуб АПЛ

Пушич: Я думаю, что Арне Слот идеально подходит Ливерпулю

Pro Shots

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Наставник "Шахтера" Марино Пушич поделился своим мнением о назначении Арне Слота на должность главного тренера "Ливерпуля".

"Я думаю, что, следя за футболом во всем мире, "Ливерпуль" сделал большое дело, подписав его. Я думаю, что он идеально подходит "Ливерпулю".

Его философия всегда меняется или адаптируется к обстоятельствам. Но в целом - это доминирующий стиль игры. Что именно это означает? Это означает правильный билд-ап, поиск пространства, поиск подходящих позиций для хороших игроков, чтобы использовать их таланты и качества, большая интенсивность, прессинг.

Каждому тренеру нужно немного времени, чтобы адаптироваться к новым соревнованиям, новой обстановке. Но Слот очень легко адаптируется. Я уверен, что он продолжит ту прекрасную работу, которую Юрген Клопп и его команда проделали в "Ливерпуле", - отметил Пушич.

Напомним, ранее Пушич работал помощником Арне Слота в "Фейеноорде" и "Твенте". "Ливерпуль" уже объявил, что Слот возглавит английскую команду с начала нового сезона.

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Шахтер (Донецк) Ливерпуль Арне Слот Марино Пушич
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Алина Ерофеева
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