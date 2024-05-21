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Слот рассказал, почему он решил перейти в Ливерпуль
Безусловно, это нелегкое решение (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
С первого июня Арне Слот начнет исполнять свои обязанности на посту главного тренера "Ливерпуля".
Как сказал сам специалист, это решение (присоединиться к "красным") далось ему нелегко:
"Безусловно, это нелегкое решение - закрыть двери клуба, в котором ты пережил много замечательных моментов и хорошо работал со многими хорошими людьми.
Но как для спортсмена, возможность быть главным тренером в Премьер-лиге, в одном из крупнейших клубов мира - это то, что трудно игнорировать".
Напомним,
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