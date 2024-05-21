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Слот рассказал, почему он решил перейти в Ливерпуль

Англия

Безусловно, это нелегкое решение (с)

Слот рассказал, почему он решил перейти в Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С первого июня Арне Слот начнет исполнять свои обязанности на посту главного тренера "Ливерпуля".

Как сказал сам специалист, это решение (присоединиться к "красным") далось ему нелегко:

"Безусловно, это нелегкое решение - закрыть двери клуба, в котором ты пережил много замечательных моментов и хорошо работал со многими хорошими людьми.

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Но как для спортсмена, возможность быть главным тренером в Премьер-лиге, в одном из крупнейших клубов мира - это то, что трудно игнорировать".

Напомним, 20 мая "Ливерпуль" официально объявил, что в следующем сезоне Слот станет главным тренером клуба.

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Источник:
dailysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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