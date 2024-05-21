Слот рассказал, почему он решил перейти в Ливерпуль

С первого июня Арне Слот начнет исполнять свои обязанности на посту главного тренера "Ливерпуля".

Как сказал сам специалист, это решение (присоединиться к "красным") далось ему нелегко:

"Безусловно, это нелегкое решение - закрыть двери клуба, в котором ты пережил много замечательных моментов и хорошо работал со многими хорошими людьми.

Но как для спортсмена, возможность быть главным тренером в Премьер-лиге, в одном из крупнейших клубов мира - это то, что трудно игнорировать".