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Астон Вилла собирается приобрести защитника из Серии А

Англия

Андреа Камбьязо заинтересовал один из клубов Премьер-Лиги

Астон Вилла собирается приобрести защитника из Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Астон Виллы" летом хочет усовершенствовать состав своей команды. Поэтому они нашли усиление в Серии А.

По информации Sportitalia, внимание англичан привлек защитник "Ювентуса" Андреа Камбьязо. "Астон Вилла" уже сделала туринскому клубу предложение в размере 40 миллионов евро. Но итальянцев это не заинтересовало, они решили отказать.

Андреа в нынешнем сезоне Серии А сыграл 34 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
Sportitalia
Опубликовал: Екатерина Власова
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