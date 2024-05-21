Астон Вилла собирается приобрести защитника из Серии А

Руководство "Астон Виллы" летом хочет усовершенствовать состав своей команды. Поэтому они нашли усиление в Серии А.

По информации Sportitalia, внимание англичан привлек защитник "Ювентуса" Андреа Камбьязо. "Астон Вилла" уже сделала туринскому клубу предложение в размере 40 миллионов евро. Но итальянцев это не заинтересовало, они решили отказать.

Андреа в нынешнем сезоне Серии А сыграл 34 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.