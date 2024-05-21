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МЮ готов посоревноваться с другими клубами за защитника Вулверхэмптона

Англия

Райана Аит-Нури может присоединиться к красным дьяволам

МЮ готов посоревноваться с другими клубами за защитника Вулверхэмптона

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" стремится решить свои проблемы в защите с помощью трансфера 22-летнего игрока "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури, об этом сообщает Football 365, об этом сообщает Football 365.

"Красные дьяволы" не скрывают, что им нужны изменения в защите, и Аит-Нури идеально подойдет для этого.

Но "МЮ" не единственная команда, которая стремится подписать 22-летнего игрока. "Арсенал" и "Ливерпуль" также следят за Аит-Нури, а "Манчестер Сити" в этой гонке считается фаворитом из-за тесных отношений клуба с агентом футболиста Хорхе Мендешем.

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Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
dailysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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