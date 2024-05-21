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МЮ готов посоревноваться с другими клубами за защитника Вулверхэмптона
Райана Аит-Нури может присоединиться к красным дьяволам
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" стремится решить свои проблемы в защите с помощью трансфера 22-летнего игрока "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури, об этом сообщает Football 365, об этом сообщает Football 365.
"Красные дьяволы" не скрывают, что им нужны изменения в защите, и Аит-Нури идеально подойдет для этого.
Но "МЮ" не единственная команда, которая стремится подписать 22-летнего игрока. "Арсенал" и "Ливерпуль" также следят за Аит-Нури, а "Манчестер Сити" в этой гонке считается фаворитом из-за тесных отношений клуба с агентом футболиста Хорхе Мендешем.
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