МЮ готов посоревноваться с другими клубами за защитника Вулверхэмптона

"Манчестер Юнайтед" стремится решить свои проблемы в защите с помощью трансфера 22-летнего игрока "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури, об этом сообщает Football 365, об этом сообщает Football 365.

"Красные дьяволы" не скрывают, что им нужны изменения в защите, и Аит-Нури идеально подойдет для этого.

Но "МЮ" не единственная команда, которая стремится подписать 22-летнего игрока. "Арсенал" и "Ливерпуль" также следят за Аит-Нури, а "Манчестер Сити" в этой гонке считается фаворитом из-за тесных отношений клуба с агентом футболиста Хорхе Мендешем.