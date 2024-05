Ноттингем Форест продлил сотрудничество со своим защитником

"Ноттингем Форест" объявил о продлении сотрудничества со своим защитником Вилли Боли.

33-летний игрок подписал договор до 2025 года, который имеет опцию продления контракта еще на один сезон.

We are pleased to confirm Willy Boly has signed a new contract with the club ✍️