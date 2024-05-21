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Ноттингем Форест продлил сотрудничество со своим защитником

Англия

Вилли Боли остается в команде

Ноттингем Форест продлил сотрудничество со своим защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" объявил о продлении сотрудничества со своим защитником Вилли Боли.

33-летний игрок подписал договор до 2025 года, который имеет опцию продления контракта еще на один сезон.

"Я очень рад продлить свое пребывание в клубе, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, чего мы сможем достичь в следующем сезоне", - сказал Боли.

Вилли присоединился к "Ноттингем Форесту" в 2022 году из "Вулверхэмптона" за 2,6 миллиона евро. В нынешнем сезоне Премьер-Лиги Боли забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах.

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Ноттингем Форест Вилли Боли
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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