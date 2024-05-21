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Ноттингем Форест продлил сотрудничество со своим защитником
Вилли Боли остается в команде
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" объявил о продлении сотрудничества со своим защитником Вилли Боли.
33-летний игрок подписал договор до 2025 года, который имеет опцию продления контракта еще на один сезон.
"Я очень рад продлить свое пребывание в клубе, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, чего мы сможем достичь в следующем сезоне", - сказал Боли.
We are pleased to confirm Willy Boly has signed a new contract with the club ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) May 21, 2024
Вилли присоединился к "Ноттингем Форесту" в 2022 году из "Вулверхэмптона" за 2,6 миллиона евро. В нынешнем сезоне Премьер-Лиги Боли забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах.
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