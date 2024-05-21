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Штутгарт хочет оставить в клубе одного из лучших бомбардиров команды

Англия

Дениз Ундав может не вернуться в Брайтон

Штутгарт хочет оставить в клубе одного из лучших бомбардиров команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Штутгарта" Фабин Вольгемут подтвердил, что нападающий Дениз Ундав, который арендован у "Брайтона", четко выразил желание остаться в немецком клубе.

"Он хочет остаться с нами. Конечно, мы хотим сохранить его качество..., поэтому мы собираемся вести переговоры с английским клубом. Со временем вы все узнаете".

Ундав забил 18 голов и отдал 10 ассистов в 30 матчах этого сезона в Бундеслиге.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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