Официально: Почеттино уходит с поста главного тренера Челси

Маурисио Почеттино уйдет с поста главного тренера "Челси". Об этом сообщает официальный вебсайт "синих".

Это решение было принято по обоюдному согласию после встреч специалиста со спортивными директорами клуба Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом, а также совладельцем Бехдадом Эгбали.

"Спасибо группе владельцев "Челси" и спортивному директору за возможность быть частью истории этого футбольного клуба. Сейчас "синие" имеют хорошие возможности для того, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и Европе в последующие годы", - сказал Маурисио.

Как пишет The Telegraph, "Челси" начинает поиск нового тренера, который должен быть "молодым и прогрессивным". Среди кандидатов – Себастьян Хенесс ("Штутгарт"), Киран Маккенна ("Ипсвич"), Мичел ("Жирона") и Энцо Мареска ("Лестер").



Почеттино поработал на "Стэмфорд Бридж" лишь один сезон из его двухлетнего контракта. После смены владельцев "Челси" с командой за два года поработало уже пять тренеров.



"Челси" на мажорной ноте завершил сезон, поднявшись на шестое место, однако ожидания владельцев клуба были выше. Также есть вопросы к Почеттино и относительно большого количества травм у футболистов.

Почеттино возглавил команду летом 2023 года. В нынешнем сезоне Премьер-Лиги "Челси" финишировали шестыми, имея 63 очка.