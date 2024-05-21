Известны имена претендентов на должность главного тренера Челси

"Челси" объявил о том, что Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера команды по обоюдному согласию сторон.

"Синие" теперь ищут молодого и прогрессивного тренера, который бы разделял их взгляды. 38-летний Киран Маккенна, который вывел "Ипсвич" в Премьер-лигу, стал одним из главных претендентов на эту должность.

"Брайтон" также заинтересован в услугах Маккенны, но руководство "Челси" уже несколько недель ведет переговоры с представителями Кирана.

Также среди кандидатов - Себастьян Хенесс ("Штутгарт"), Мичел ("Жирона"), Энцо Мареска ("Лестер"), Томас Франк ("Брентфорд") и Венсан Компани ("Бернли").