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Известны имена претендентов на должность главного тренера Челси
Сейчас есть шесть кандидатов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" объявил о том, что
"Синие" теперь ищут молодого и прогрессивного тренера, который бы разделял их взгляды. 38-летний Киран Маккенна, который вывел "Ипсвич" в Премьер-лигу, стал одним из главных претендентов на эту должность.
"Брайтон" также заинтересован в услугах Маккенны, но руководство "Челси" уже несколько недель ведет переговоры с представителями Кирана.
Также среди кандидатов - Себастьян Хенесс ("Штутгарт"), Мичел ("Жирона"), Энцо Мареска ("Лестер"), Томас Франк ("Брентфорд") и Венсан Компани ("Бернли").
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