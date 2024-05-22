Челси хочет подписать нового форварда и несколько защитников после назначения нового тренераЩо

Лондонский "Челси" занимается поиском нового тренера после расставания с Маурусио Почеттино. Основными кандидатами являются Себастьян Генесс из "Штутгарта". Также в шорт-листе есть Киран Маккенна, Мичел, Томас Франк и другие специалисты.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что после назначения нового тренера, лондонский клуб хочет подписать новых защитников и форварда

Напомним, что "Челси" в нынешнем сезоне занял 6-ю строчку в АПЛ