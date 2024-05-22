Эдерсон может покинуть Ман Сити

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не продлил контракт с клубом и ищет другие интересные ему варианты продолжения карьеры.

В его услугах заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, но он будет решать после окончания сезона, информирует Фабрицио Романо.

Напомним, что бразилец в нынешнем сезоне провел 40 матчей в футболке горожан в нынешнем сезоне.