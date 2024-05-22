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Эдерсон может покинуть Ман Сити

Англия
Обновлено

Бразилец не продлил контракт

Эдерсон может покинуть Ман Сити

фото - Getty Images

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Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не продлил контракт с клубом и ищет другие интересные ему варианты продолжения карьеры.

В его услугах заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, но он будет решать после окончания сезона, информирует Фабрицио Романо.

Напомним, что бразилец в нынешнем сезоне провел 40 матчей в футболке горожан в нынешнем сезоне.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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