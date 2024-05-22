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Эдерсон может покинуть Ман Сити
Бразилец не продлил контракт
фото - Getty Images
Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не продлил контракт с клубом и ищет другие интересные ему варианты продолжения карьеры.
В его услугах заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, но он будет решать после окончания сезона, информирует Фабрицио Романо.
Напомним, что бразилец в нынешнем сезоне провел 40 матчей в футболке горожан в нынешнем сезоне.
???????? EXCL: Éderson could leave Man City in the summer transfer window in case of good proposal, it’s a possibility.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024
There’s already interest from Saudi Pro League clubs with Éderson considering possibilities at the end of the season.
It will be up to the player. ???????? pic.twitter.com/cXAcWSxd8z
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