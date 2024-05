Эдерсон может покинуть Ман Сити

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон не продлил контракт с клубом и ищет другие интересные ему варианты продолжения карьеры.

В его услугах заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, но он будет решать после окончания сезона, информирует Фабрицио Романо.

Напомним, что бразилец в нынешнем сезоне провел 40 матчей в футболке горожан в нынешнем сезоне.

???????? EXCL: Éderson could leave Man City in the summer transfer window in case of good proposal, it’s a possibility.



There’s already interest from Saudi Pro League clubs with Éderson considering possibilities at the end of the season.



It will be up to the player. ???????? pic.twitter.com/cXAcWSxd8z