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Джексон: Я бы хотел, чтобы мы поработали вместе немного дольше
Комментар форварда Челси об увольнении Почеттино
Getty Images / Global Images Ukraine
После завершения сотрудничества "Челси" и Маурисио Почеттино форвард "синих" Николас Джексон поделился у себя в инстаграме комментарием:
"Люблю вас, тренер. Я бы хотел, чтобы мы поработали вместе немного дольше. Пусть Вас и вашу семью благословит Бог".
"Спасибо за советы и поддержку. Вы настоящий лев и боец. Желаю Вам всего наилучшего".
Напомним, что Джексон в нынешнем сезоне провел 35 матчей, забил 14 голов и отдал 5 ассистов в АПЛ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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