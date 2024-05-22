Джексон: Я бы хотел, чтобы мы поработали вместе немного дольше

После завершения сотрудничества "Челси" и Маурисио Почеттино форвард "синих" Николас Джексон поделился у себя в инстаграме комментарием:

"Люблю вас, тренер. Я бы хотел, чтобы мы поработали вместе немного дольше. Пусть Вас и вашу семью благословит Бог".

"Спасибо за советы и поддержку. Вы настоящий лев и боец. Желаю Вам всего наилучшего".

Напомним, что Джексон в нынешнем сезоне провел 35 матчей, забил 14 голов и отдал 5 ассистов в АПЛ.