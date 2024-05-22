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Ливерпуль может подписать вингера ПСВ
Арне Слот заинтересован в трансфере футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "ПСВ" Йоан Бакайоко находится в шорт-листе "Ливерпуля". Клуб заинтересован в трансфере, а новый главный тренер Арне Слот дал добро на подписание футболиста.
Клуб из Эйндховена хочет получить за своего футболиста 50 млн евро, "Мерсисайдцы" не готовы пока столько платить, - сообщает Sacha Tavolieri.
Напомним, что Бакайоко в нынешнем сезоне провел 33 матча, отметился двенадцатью голами и отдал девять ассистов
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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