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Ливерпуль может подписать вингера ПСВ

Англия
Обновлено

Арне Слот заинтересован в трансфере футболиста

Ливерпуль может подписать вингера ПСВ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "ПСВ" Йоан Бакайоко находится в шорт-листе "Ливерпуля". Клуб заинтересован в трансфере, а новый главный тренер Арне Слот дал добро на подписание футболиста.

Клуб из Эйндховена хочет получить за своего футболиста 50 млн евро, "Мерсисайдцы" не готовы пока столько платить, - сообщает Sacha Tavolieri.

Напомним, что Бакайоко в нынешнем сезоне провел 33 матча, отметился двенадцатью голами и отдал девять ассистов

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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