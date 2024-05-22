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Ливерпуль хочет приобрести полузащитника Бенфики

Англия

Об этом сообщает GiveMeSport

Ливерпуль хочет приобрести полузащитника Бенфики

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как мерсисайдский клуб официально объявил о новом тренере команды Арне Слота, нидерландский специалист обозначил трансферные цели в летнее межсезонье. В частности, наставник "Ливерпуля" стремится воссоединиться со своим бывшим капитаном "Фейеноорда" в Англии.

Полузащитник "Бенфики" Оркун Кекчю сыграл свой первый сезон в Португалии после перехода прошлым летом из роттердамского клуба. Хотя лиссабонский клуб выступил довольно неудачно как на внутренней, так и на международной арене, однако и турецкий игрок не смог полностью продемонстрировать свои способности в клубе. Впрочем, Арне Слот прекрасно знает качества этого футболиста и заинтересован в том, чтобы он переехал в "Ливерпуль". Однако мерсисайдцы столкнутся с конкуренцией за игрока, поскольку "Бешикташ" также имеет интерес к нему, а до его переезда в Португалию им интересовался "Манчестер Юнайтед", о чем сообщалось в прессе.

Добавим, что Оркун Кекчю провел в этом сезоне 43 матча, где отметился 7 голами и 11 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 млн евро.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Александр Гресь
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