Ливерпуль хочет приобрести полузащитника Бенфики

После того как мерсисайдский клуб официально объявил о новом тренере команды Арне Слота, нидерландский специалист обозначил трансферные цели в летнее межсезонье. В частности, наставник "Ливерпуля" стремится воссоединиться со своим бывшим капитаном "Фейеноорда" в Англии.

Полузащитник "Бенфики" Оркун Кекчю сыграл свой первый сезон в Португалии после перехода прошлым летом из роттердамского клуба. Хотя лиссабонский клуб выступил довольно неудачно как на внутренней, так и на международной арене, однако и турецкий игрок не смог полностью продемонстрировать свои способности в клубе. Впрочем, Арне Слот прекрасно знает качества этого футболиста и заинтересован в том, чтобы он переехал в "Ливерпуль". Однако мерсисайдцы столкнутся с конкуренцией за игрока, поскольку "Бешикташ" также имеет интерес к нему, а до его переезда в Португалию им интересовался "Манчестер Юнайтед", о чем сообщалось в прессе.

Добавим, что Оркун Кекчю провел в этом сезоне 43 матча, где отметился 7 голами и 11 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 млн евро.