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Астон Вилла сделала предложение по приобретению защитника Севильи

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Астон Вилла сделала предложение по приобретению защитника Севильи

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

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"Астон Вилла" будет иметь насыщенное трансферное окно, учитывая то, что подопечные Унаи Эмери будут участвовать в Лиге чемпионов. Поэтому бирмингемцы уже работают над усилением команды на следующий сезон.

По информации Fichajes.net, "Астон Вилла" сделала предложение в размере 15 миллионов евро по трансферу Маркуса Акуньи из "Севильи". Левый защитник был ключевым игроком "нервионцев" с момента своего прихода, внося значительный вклад как в обороне, так и в атаке. Однако на данном этапе своей карьеры аргентинец ищет новый вызов в Премьер-лиге. "Севилья", осознавая, что Маркос Акунья может покинуть клуб, готовится максимизировать сделку в финансовом плане. Доход в 15 миллионов евро обеспечит значительный экономический запас для поиска гарантированной замены.

Добавим, что в этом сезоне Маркос Акунья провел 26 матчей, где отметился голом и 4 передачами.

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Источник:
Fichajes.net
Опубликовал: Александр Гресь
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