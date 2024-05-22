Дело не в Боэле. Известно, кто из владельцев Челси решил сменить Почеттино

Вчера стало известно об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера "Челси". С момента прихода приобретения клуба Тоддом Боэли и "Clearlake Capital", лондонскую команду выводили пять тренеров в течение двух последних лет.

По информации ESPN, в иерархии "Челси" уже некоторое время существовал раскол относительно того, стоило ли продолжать работу с Почеттино после неудачной кампании, в которой они находились в середине таблицы. К тому же с момента поглощения Boehly-Clearlake Capital в мае 2022 года, новые владельцы потратили 1 миллиард фунтов стерлингов на новых игроков. Тодд Боэли был заинтересован в сохранении Почеттино, но совладелец Бехдад Эгбали хотел заменить его новым тренером. Кроме того, аргентинский специалист проводил переговоры относительно своего будущего именно с Эгбали и спортивными директорами Полом Уинстенли и Лоренсом Стюартом. Поэтому именно представитель "Clearlake Capital" имел решающее влияние на увольнение Поччетино из "Челси".

Добавим, что лондонский клуб под руководством аргентинца финишировал шестым в турнирной таблице АПЛ. Среди претендентов на пост главного тренера "Челси" называют Кирана Маккену из "Ипсвича", Роберто Де Дзерби и Рубена Аморима из "Спортинга".