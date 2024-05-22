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Маурисио Почеттино недолго будет находиться безработным?! Клуб АПЛ заинтересован в услугах аргентинца

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Маурисио Почеттино недолго будет находиться безработным?! Клуб АПЛ заинтересован в услугах аргентинца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера Почеттино покинул "Челси" по обоюдному согласию, проведя на "Стэмфорд Бридж" лишь один сезон. Впрочем, недостаточно удачный сезон для аргентинца отнюдь не испортил его репутацию одного из хороших менеджеров в мире.

Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает Маурисио Почеттино как нового рулевого "красных дьяволов", который мог бы заменить Эрика тен Хага на этом посту. Аргентинец, как ожидается, получит предложения в течение следующих недель, поскольку он стремится вернуться к руководству клубом вовремя, чтобы начать следующий сезон. Почеттино стал последним менеджером, который рассматривается как потенциальный вариант для "МЮ" в преддверии ожидаемого ухода тен Хага после завершения сезона.

Добавим, что "Челси" во главе с аргентинским тренером финишировал шестым в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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