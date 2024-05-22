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Маурисио Почеттино недолго будет находиться безработным?! Клуб АПЛ заинтересован в услугах аргентинца
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Почеттино покинул "Челси" по обоюдному согласию, проведя на "Стэмфорд Бридж" лишь один сезон. Впрочем, недостаточно удачный сезон для аргентинца отнюдь не испортил его репутацию одного из хороших менеджеров в мире.
Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает Маурисио Почеттино как нового рулевого "красных дьяволов", который мог бы заменить Эрика тен Хага на этом посту. Аргентинец, как ожидается, получит предложения в течение следующих недель, поскольку он стремится вернуться к руководству клубом вовремя, чтобы начать следующий сезон. Почеттино стал последним менеджером, который рассматривается как потенциальный вариант для "МЮ" в преддверии ожидаемого ухода тен Хага после завершения сезона.
Добавим, что "Челси" во главе с аргентинским тренером финишировал шестым в турнирной таблице Премьер-лиги.
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