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Игроки Челси пребывали в отчаянии и шоке после отставки Почеттино

Англия
Обновлено

Аргентинский специалист был популярным у футболистов

Игроки Челси пребывали в отчаянии и шоке после отставки Почеттино

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки "Челси" не могли поверить в то, что Маурисио Почеттино во вторник покинул клуб по взаимному согласию сторон.

Как рассказывает The Telegraph, в группе игроков "Челси" в WhatsApp царила атмосфера шока и уныния после появления новости об отставке аргентинца.

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Почеттино пользовался популярностью среди игроков "Челси", а его помощники, в частности ассистент Хесус Перес, вызывали уважение и предпочтения у игроков. Отмечается, что футболисты "Челси" не имели никакого представления, что Почеттино может покинуть клуб.

Ряд игроков "Челси", в том числе и Михзайло Мудрик, поблагодарили в своих соцсетях аргентинского тренера за сотрудничество.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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Геродот (Винница)
22.05.2024 в 15:10
Ничего не поделаешь - хозяин-барин. Нет результата - свободен.
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Комментарии 1
Геродот (Винница)
22.05.2024 в 15:10
Ничего не поделаешь - хозяин-барин. Нет результата - свободен.
Ответить
0
0

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