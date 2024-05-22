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Игроки Челси пребывали в отчаянии и шоке после отставки Почеттино
Аргентинский специалист был популярным у футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки "Челси" не могли поверить в то, что Маурисио Почеттино во вторник покинул клуб по взаимному согласию сторон.
Как рассказывает The Telegraph, в группе игроков "Челси" в WhatsApp царила атмосфера шока и уныния после появления новости об отставке аргентинца.
Почеттино пользовался популярностью среди игроков "Челси", а его помощники, в частности ассистент Хесус Перес, вызывали уважение и предпочтения у игроков. Отмечается, что футболисты "Челси" не имели никакого представления, что Почеттино может покинуть клуб.
Ряд игроков "Челси",
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