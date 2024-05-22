  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ханси Флик отказался возглавить лондонский Челси. Немец ожидает предложение от другого клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ханси Флик отказался возглавить лондонский Челси. Немец ожидает предложение от другого клуба

Англия

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Ханси Флик отказался возглавить лондонский Челси. Немец ожидает предложение от другого клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер Ханси Флик уже более полугода находится безработным после того, как его уволили с должности главного тренера сборной Германии. Впрочем, в течение последних нескольких месяцев его фамилия все чаще упоминается, поскольку в его услугах заинтересованы многие клубы Европы.

Когда "Челси" уволил Маурисио Почеттино, руководство лондонского клуба связались с Ханси Фликом, поскольку они заинтересованы в услугах немецкого специалиста. Впрочем, бывший тренер "Баварии" отказался возглавить "пенсионеров" и отдает предпочтение каталонскому гранду перед другими предложениями на столе. Немец уже был очень близок к тому, чтобы "Барселону" месяц назад, но Лапорта договорился с Хави о продолжении сотрудничества.

Однако сейчас открылся новый сценарий, поскольку президент "Барсы" очень разозлился на высказывания Хави во время пресс-конференции перед игрой с "Альмерией", поэтому шансы на то, чтобы возглавить каталонский гранд, у немецкого специалиста сейчас растут. Также, агентом Флика является Пини Захави, тот самый агент Роберта Левандовского, который также имеет очень хорошие отношения с президентом Жоаном Лапортой и это может увеличить шансы немца возглавить испанский клуб.

По теме
yellow-arrow
МЮ и Арсенал проявляют интерес к полузащитнику Валенсии
yellow-arrow
Игроки Челси пребывали в отчаянии и шоке после отставки Почеттино
yellow-arrow
Маурисио Почеттино недолго будет находиться безработным?! Клуб АПЛ заинтересован в услугах аргентинца
Барселона Челси (Лондон) Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости