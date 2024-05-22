Ханси Флик отказался возглавить лондонский Челси. Немец ожидает предложение от другого клуба

Тренер Ханси Флик уже более полугода находится безработным после того, как его уволили с должности главного тренера сборной Германии. Впрочем, в течение последних нескольких месяцев его фамилия все чаще упоминается, поскольку в его услугах заинтересованы многие клубы Европы.

Когда "Челси" уволил Маурисио Почеттино, руководство лондонского клуба связались с Ханси Фликом, поскольку они заинтересованы в услугах немецкого специалиста. Впрочем, бывший тренер "Баварии" отказался возглавить "пенсионеров" и отдает предпочтение каталонскому гранду перед другими предложениями на столе. Немец уже был очень близок к тому, чтобы "Барселону" месяц назад, но Лапорта договорился с Хави о продолжении сотрудничества.

Однако сейчас открылся новый сценарий, поскольку президент "Барсы" очень разозлился на высказывания Хави во время пресс-конференции перед игрой с "Альмерией", поэтому шансы на то, чтобы возглавить каталонский гранд, у немецкого специалиста сейчас растут. Также, агентом Флика является Пини Захави, тот самый агент Роберта Левандовского, который также имеет очень хорошие отношения с президентом Жоаном Лапортой и это может увеличить шансы немца возглавить испанский клуб.