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МЮ и Арсенал проявляют интерес к полузащитнику Валенсии

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

МЮ и Арсенал проявляют интерес к полузащитнику Валенсии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" будут активны в летнее трансферное окно по совершенно разным причинам и готовы переключить свое внимание на Испанию в поисках талантливого игрока полузащиты. Сэр Джим Рэтклифф готов обновить состав "красных дьяволов" после унылой кампании, в результате которой команда заняла восьмое место, отстав на восемь очков от финальной путевки в Лигу чемпионов.

И "канониры", и манкунианцы проявляют значительный интерес к звезде "Валенсии" Хави Герре, который завоевал известность в Ла Лиге после того, как внес решающий вклад в борьбу за сохранение прописки клуба в прошлой кампании. Испанец наиболее комфортно чувствует себя на позиции 8-го номера и сформировал крепкое взаимодействие с опорником Пепелу. Кроме того, Герра будет стоить гораздо дешевле, чем предполагалось изначально: сейчас он может быть продан "значительно дешевле" за 30 миллионов евро, несмотря на пункт об отступных в размере 100 миллионов евро и длительный контракт до 2027 года. "Валенсия" открыта к переговорам по игроку, который уже имеет за плечами солидный опыт выступлений в Ла Лиге. Впрочем, "МЮ" и "Арсенал" будут конкурировать за игрока не только между собой, а также с "Ньюкаслом" и "Барселоной", которые интересовались полузащитником "летучих мышей" ранее.

Добавим, что Хави Герра провел в этом сезоне 39 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.

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Арсенал (Лондон) Валенсия (Испания) Манчестер Юнайтед
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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