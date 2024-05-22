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Постекоглу прокомментировал планы Тоттенхэма на летнее трансферное окно

Англия
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Это не секрет (с)

Постекоглу прокомментировал планы Тоттенхэма на летнее трансферное окно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал планы клуба на летнее трансферное окно.

"Это не секрет. Мы хотим подписать атакующих игроков, безусловно.Нам это нужно. Также очень важно осуществить трансферы как можно раньше, это тоже очень важно".

Подопечные Постекоглу в нынешнем сезоне Премьер-Лиги финишировали пятыми, имея 66 очков.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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