Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Постекоглу прокомментировал планы Тоттенхэма на летнее трансферное окно
Это не секрет (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал планы клуба на летнее трансферное окно.
"Это не секрет. Мы хотим подписать атакующих игроков, безусловно.Нам это нужно. Также очень важно осуществить трансферы как можно раньше, это тоже очень важно".
Подопечные Постекоглу в нынешнем сезоне Премьер-Лиги финишировали пятыми, имея 66 очков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Генсек УАФ - о деле Тимощука: Состоялось слушание в CAS, ожидаем результата
- Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 4:4. Исторический покер Серлота
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн