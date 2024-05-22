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Тен Хаг уходит с поста главного тренера Манчестер Юнайтед - Источник

Англия
Обновлено

Есть три кандидата на должность тренера МЮ

Тен Хаг уходит с поста главного тренера Манчестер Юнайтед - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Похоже, что эра Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед" подходит к концу.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, руководство клуба приняло окончательное решение уволить 54-летнего специалиста. "Манчестер Юнайтед" уже начал поиски нового главного тренера.

Ди Марцио назвал трех кандидатов, которые могут возглавить английский клуб: Киран Маккенна, Роберто де Дзерби и Маурисио Почеттино.

"Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне Премьер-Лиги финишировал на восьмом месте с 60 очками.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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