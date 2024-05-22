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Известны причины, почему Челси расторг контракт с Почеттино

Англия
Обновлено

У специалиста и клуба были некоторые разногласия

Известны причины, почему Челси расторг контракт с Почеттино

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно "Челси" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Это решение стало кульминацией ряда разногласий между аргентинским специалистом и руководством клуба.

Издание The Athletic обозначило ключевые причины разрыва договора:

  • Нежелание Почеттино вписываться в навязанную клубом структуру.
  • Скептицизм по поводу игры пары полузащитников Энцо Фернандеса и Мойзеса Кайседо.
  • Они хотят видеть тренера, обучающего футболу своих игроков.
  • Тренировочные методы Маурисио и большое количество травм.
  • Почеттино не хотел опираться на мнение руководства.
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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