Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Лопетеги - новый наставник Вест Хэма
Приступит к работе специалист не сразу
whufc.com
Пресс-служба "Вест Хэма" объявила о назначении Хулена Лопетеги на должность главного тренера команды.
На этом посту испанский специалист сменил Дэвида Мойеса, который возглавлял "молотобойцев" с 2019 года.
Наиболее всего Лопетеги известен по работе с мадридским "Реалом", сборной Испанией, "Севильей" и "Порту". Последним клубом тренера был "Вулверхэмптон", с которым он прекратил сотрудничество в 2023 году.
Отмечается, что к своим обязанностям Лопетеги приступит 1-го июля.
Say hello to the new Head Coach of West Ham United ????⁰— West Ham United (@WestHam) May 23, 2024
Welcome to London, Julen Lopetegui! ⚒️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km
Популярное сейчас
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- Директор Академии Шахтера: Инцидент и дальнейшая массовая потасовка на поле была вызвана действиями Суркиса
- Гвардиола заплакал во время ответа на вопрос об уходе Клоппа из Ливерпуля
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО