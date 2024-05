Официально: Лопетеги - новый наставник Вест Хэма

Пресс-служба "Вест Хэма" объявила о назначении Хулена Лопетеги на должность главного тренера команды.

На этом посту испанский специалист сменил Дэвида Мойеса, который возглавлял "молотобойцев" с 2019 года.

Наиболее всего Лопетеги известен по работе с мадридским "Реалом", сборной Испанией, "Севильей" и "Порту". Последним клубом тренера был "Вулверхэмптон", с которым он прекратил сотрудничество в 2023 году.

Отмечается, что к своим обязанностям Лопетеги приступит 1-го июля.

Say hello to the new Head Coach of West Ham United ????⁰

Welcome to London, Julen Lopetegui! ⚒️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km