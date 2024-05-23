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Арсенал проявляет интерес к голкиперу Фейеноорда

Англия

Об этом сообщает Mirror

Арсенал проявляет интерес к голкиперу Фейеноорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Босс "канониров" Микель Артета ищет нового вратаря №2, поскольку Аарон Рэмсдейл, как ожидается, покинет клуб этим летом. Среди тех игроков, которые могли бы заменить англичанина есть Джастин Бейло из "Фейеноорда", который входит в шорт-лист "Арсенала".

Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" интересовался нидерландцем, но его цена в 22 млн фунтов стерлингов не устраивала клуб. Но теперь Бейло может быть продан примерно за 10 млн фунтов стерлингов, поскольку у него осталось два года контракта и игрок имел несколько травм, что сказалось на его игровую практику в клубе. Голкипер "Фейеноорда" имеет отличную репутацию, хорошо играет на линии, имеет высокий коэффициент сейвов, а также является специалистом в ситуациях один на один.

Добавим, что Джастин Бейло в этом сезоне провел 24 матча, из них 9 поединков отыграл на ноль.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
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