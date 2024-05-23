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Тоттенхэм проявляет интерес к одноклубнику Ильи Забарного

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Тоттенхэм проявляет интерес к одноклубнику Ильи Забарного

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Шпоры" провалили концовку сезона в АПЛ, что не позволило им попасть в зону Лиги чемпионов. Кроме того, травмы ведущих игроков и отсутствие забивного форварда повлияло на то, чтобы "Тоттенхэм" начал свои поиски нападающего на следующую кампанию.

Лондонский клуб рассматривает возможность приобретения нападающего "Борнмута" Доминика Соланке летом. Стоимость англичанина очень выросла после того, как он забил 19 голов в Премьер-лиге в этом сезоне, и владелец "вишен" Билл Фоли признал, что клуб может заработать на бывшем форварде "Ливерпуля" этим летом. "Тоттенхэм" настроен на то, чтобы в команде появился новый нападающий, а Ричарлисона, одного из игроков "шпор", менеджер Анге Постекоглу готов продать.

Добавим, что у Доминика Соланке контракт с "Борнмутом" до лета 2027 года. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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