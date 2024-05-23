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Лопетеги - о назначении в Вест Хэм: Мы планируем наделать много-много шума
"Астон Вилла" 2.0?
Getty Images/Global Images Ukraine
Хулен Лопетеги прокомментировал своё
"Я очень рад тому, что могу быть частью будущего этого великого клуба.
У нас были и другие варианты, но я очень рад, что "Вест Хэм" выбрал меня, потому что я тоже выбрал именно "Вест Хэм". Мы пришли сюда с идеей и мыслью наделать много-много шума. Мы воодушевлены этим вызовом. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы помочь клубу выйти на как можно более высокий уровень и достичь поставленных целей", - передаёт слова испанского специалиста официальный сайт "молотобойцев".
Прошедший сезон английской Премьер-лиги "Вест Хэм" завершил на девятом месте, набрав 52 очка.
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