Лопетеги - о назначении в Вест Хэм: Мы планируем наделать много-много шума

Хулен Лопетеги прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Вест Хэма".

"Я очень рад тому, что могу быть частью будущего этого великого клуба.

У нас были и другие варианты, но я очень рад, что "Вест Хэм" выбрал меня, потому что я тоже выбрал именно "Вест Хэм". Мы пришли сюда с идеей и мыслью наделать много-много шума. Мы воодушевлены этим вызовом. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы помочь клубу выйти на как можно более высокий уровень и достичь поставленных целей", - передаёт слова испанского специалиста официальный сайт "молотобойцев".