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Английская футбольная ассоциация обвиняет хавбека Вест Хэма в неправомерном поведении

Англия
Обновлено

До 3 июня 2024 года Пакета должен предоставить ответ на обвинения

Английская футбольная ассоциация обвиняет хавбека Вест Хэма в неправомерном поведении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская футбольная ассоциация обвинила полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакета в неправомерном поведении в связи с нарушениями правил FA E5 и F3.

Согласно обвинениям, Пакета непосредственно пытался повлиять на ход, поведение или любой другой аспект или событие в матчах. Он намеренно пытался получить карточку от арбитра с целью повлиять на рынок ставок, чтобы одно или более лиц получили прибыль.

У Пакета есть время до 3 июня 2024 года, чтобы дать ответ на обвинения.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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