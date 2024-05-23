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Английская футбольная ассоциация обвиняет хавбека Вест Хэма в неправомерном поведении
До 3 июня 2024 года Пакета должен предоставить ответ на обвинения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская футбольная ассоциация обвинила полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакета в неправомерном поведении в связи с нарушениями правил FA E5 и F3.
Согласно обвинениям, Пакета непосредственно пытался повлиять на ход, поведение или любой другой аспект или событие в матчах. Он намеренно пытался получить карточку от арбитра с целью повлиять на рынок ставок, чтобы одно или более лиц получили прибыль.
У Пакета есть время до 3 июня 2024 года, чтобы дать ответ на обвинения.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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