Лукас Пакета - об обвинениях ФА: Я это полностью отрицаю

Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета высказался по поводу обвинения в нарушении правил FA E5 и F3.

"Я очень удивлен и расстроен тем, что ФА решила выдвинуть мне обвинения. В течение девяти месяцев я сотрудничал с ними на каждом этапе расследования и предоставлял всю возможную информацию.

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Я полностью отрицаю обвинения и буду бороться, чтобы очистить свое имя. В связи с продолжающимся процессом, я не буду давать никаких дальнейших комментариев".