  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лукас Пакета - об обвинениях ФА: Я это полностью отрицаю
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукас Пакета - об обвинениях ФА: Я это полностью отрицаю

Англия
Обновлено

Больше Пакета не будет говорить на эту тему

Лукас Пакета - об обвинениях ФА: Я это полностью отрицаю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета высказался по поводу обвинения в нарушении правил FA E5 и F3.

"Я очень удивлен и расстроен тем, что ФА решила выдвинуть мне обвинения. В течение девяти месяцев я сотрудничал с ними на каждом этапе расследования и предоставлял всю возможную информацию.

Читайте такжеАнглийская футбольная ассоциация обвиняет хавбека Вест Хэма в неправомерном поведении

Я полностью отрицаю обвинения и буду бороться, чтобы очистить свое имя. В связи с продолжающимся процессом, я не буду давать никаких дальнейших комментариев".

Читайте такжеМанчестер Сити проявляет интерес к хавбеку Вест Хэма
По теме
yellow-arrow
Борнмут подпишет контракт с бывшим директором Ромы - Инсайдер
yellow-arrow
Тен Хаг - об уходе из МЮ: Просто сосредоточимся на том, чтобы выиграть Кубок Англии
yellow-arrow
Бернли хочет получить за Компани вдвое больше, чем готова дать Бавария
Лукас Пакета Вест Хэм
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости