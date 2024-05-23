Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лукас Пакета - об обвинениях ФА: Я это полностью отрицаю
Больше Пакета не будет говорить на эту тему
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета высказался по поводу
"Я очень удивлен и расстроен тем, что ФА решила выдвинуть мне обвинения. В течение девяти месяцев я сотрудничал с ними на каждом этапе расследования и предоставлял всю возможную информацию.
Я полностью отрицаю обвинения и буду бороться, чтобы очистить свое имя. В связи с продолжающимся процессом, я не буду давать никаких дальнейших комментариев".
Читайте такжеМанчестер Сити проявляет интерес к хавбеку Вест Хэма
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- Директор Академии Шахтера: Инцидент и дальнейшая массовая потасовка на поле была вызвана действиями Суркиса
- Мудрик трогательно попрощался с Тьяго Силвой
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн