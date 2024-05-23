Тен Хаг - об уходе из МЮ: Просто сосредоточимся на том, чтобы выиграть Кубок Англии

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопросы журналистов относительно возможного ухода из клуба после финала Кубка Англии.

"Мне нечего вам сказать. Просто сосредотачиваюсь на том, чтобы выиграть игру в субботу, а затем на проекте "МЮ", продолжаю работать над этим".

"Трансферы? Конечно, я думаю об этом, но мое внимание сосредоточено на субботней игре", - добавил специалист.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" в рамках финала Кубка Англии состоится 25 мая. Старт - в 17:00 по киевскому времени.