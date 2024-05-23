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Тен Хаг - об уходе из МЮ: Просто сосредоточимся на том, чтобы выиграть Кубок Англии

Англия
Обновлено

Специалист не дал четкого ответа

Тен Хаг - об уходе из МЮ: Просто сосредоточимся на том, чтобы выиграть Кубок Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопросы журналистов относительно возможного ухода из клуба после финала Кубка Англии.

"Мне нечего вам сказать. Просто сосредотачиваюсь на том, чтобы выиграть игру в субботу, а затем на проекте "МЮ", продолжаю работать над этим".

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"Трансферы? Конечно, я думаю об этом, но мое внимание сосредоточено на субботней игре", - добавил специалист.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" в рамках финала Кубка Англии состоится 25 мая. Старт - в 17:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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