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Борнмут подпишет контракт с бывшим директором Ромы - Инсайдер

Англия
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Борнмут подпишет контракт с бывшим директором Ромы - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" подпишет контракт с бывшим директором "Ромы" Тьягу Пинту.

По информации Фабрицио Романо, специалист будет работать на должности президента футбольных операций клуба. Ожидается, что "Борнмут" официально сообщит об этом в течение следующих 24 часов.

Пинту также работал в "Бенфике" на должности спортивного директора клуба.

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Борнмут Тьягу Пинту
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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