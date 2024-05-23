Борнмут подпишет контракт с бывшим директором Ромы - Инсайдер

"Борнмут" подпишет контракт с бывшим директором "Ромы" Тьягу Пинту.

По информации Фабрицио Романо, специалист будет работать на должности президента футбольных операций клуба. Ожидается, что "Борнмут" официально сообщит об этом в течение следующих 24 часов.

Пинту также работал в "Бенфике" на должности спортивного директора клуба.