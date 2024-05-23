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Манчестер Сити продлил сотрудничество со своим опытным голкипером

Англия
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Я с нетерпением жду еще одного сезона (с)

Манчестер Сити продлил сотрудничество со своим опытным голкипером

Фото: mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" подписал новый контракт со Скоттом Карсоном.

Игрок продлил сотрудничество с клубом до лета 2025 года.

"Я с нетерпением жду еще одного сезона в этой невероятной команде в "Сити", - сказал Скотт.

Карсон сначала играл за "Манчестер Сити" на правах аренды, а в 2021 игрок присоединился к "горожанам" как свободный агент из "Дерби Каунти". Он последние годы не играет, а является третьим вратарем команды, резервным. За свою карьеру в "Ман Сити" сыграл лишь два матча.

Скотт выступал за такие клубы как: "Ливерпуль", "Астон Вилла", "Лидс" и другие. Начиная с сезона 2003/2003, Карсон провел 475 поединков, в которых пропустил 590 мячей; 143 матча сыграл на ноль.

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Манчестер Сити Скотт Карсон
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Источник:
man city
Опубликовал: Екатерина Власова
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