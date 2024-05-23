Манчестер Сити продлил сотрудничество со своим опытным голкипером

"Манчестер Сити" подписал новый контракт со Скоттом Карсоном.

Игрок продлил сотрудничество с клубом до лета 2025 года.

"Я с нетерпением жду еще одного сезона в этой невероятной команде в "Сити", - сказал Скотт.

.@SCarsonOfficial has signed a one-year extension to his contract, keeping him at the Club until the summer of 2025 ✍️???? — Manchester City (@ManCity) May 23, 2024

Карсон сначала играл за "Манчестер Сити" на правах аренды, а в 2021 игрок присоединился к "горожанам" как свободный агент из "Дерби Каунти". Он последние годы не играет, а является третьим вратарем команды, резервным. За свою карьеру в "Ман Сити" сыграл лишь два матча.

Скотт выступал за такие клубы как: "Ливерпуль", "Астон Вилла", "Лидс" и другие. Начиная с сезона 2003/2003, Карсон провел 475 поединков, в которых пропустил 590 мячей; 143 матча сыграл на ноль.