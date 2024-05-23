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Тен Хаг: Я пришел в Манчестер Юнайтед, чтобы побеждать
Эрик тен Хаг настроен на успех в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг настроен на успех в команде. Он рассказал журналистам о своих разговорах с руководством клуба и амбициозных целях.
"Мы говорили об этом: очень хорошие вещи, игроки растут, ценности тоже, и у нас есть возможность выиграть следующий трофей.
Я пришел сюда, чтобы побеждать. Мы увидим, целостный план проекта, и что нам в нем нужно будет изменить".
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках финала Кубка Англии 25 мая.
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