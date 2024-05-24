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Ньюкасл интересуется атакующими игроками Эвертона и Вест Хэма
Об этом сообщает The Sun
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" нынешнюю кампанию провел не так ярко, как это было в прошлом году, и команда Эдди Гау заняла седьмое место по итогам розыгрыша АПЛ. "Сороки" намерены лучше подготовиться к новому сезону и мониторит возможности по трансферу двух английских игроков.
"Ньюкасл" готовит сенсационное двойное предложение по звезде "Вест Хэма" Джарроду Боуэну и нападающему "Эвертона" Доминику Калверт-Льюину. Эти игроки занимают видное место на селекционных совещаниях "Сорок", и руководители клуба знают, что оба трансфера являются сложными и дорогими, а также нуждаются в продаже собственных игроков. Подписание правого вингера является "главным приоритетом" для менеджера Эдди Гау и поэтому "Ньюкасл" вернулся к давней цели - Боуэну. "Вест Хэм" не захочет отпускать своего вингера, но у игрока может возникнуть соблазн наконец-то уйти из клуба после того, как Дэвид Мойес покинул "молотобойцев".
Добавим, что Джаррод Боуэн провел в этом сезоне 44 матча (20 голов и 10 ассистов), а Доминик Калверт-Льюин появлялся на поле 38 раз (8 голов и 3 ассиста).
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