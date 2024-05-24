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Кевин Де Брюйне открыт к трансферу в клуб МЛС
Об этом сообщает TEAMtalk
Getty Images / Global Images Ukraine
Кевин Де Брюйне - один из самых успешных игроков "Манчестер Сити". Бельгиец только что выиграл свой шестой титул чемпиона Премьер-лиги с "горожанами", добавив к нему пять Кубков Лиги, два Кубка Англии (также есть шанс выиграть еще один в этом сезоне) и Лигу чемпионов. Также он является автором наибольшего количества голевых передач в истории клуба, вторым по количеству голевых передач в истории Премьер-лиги и входит в топ-10 лучших бомбардиров АПЛ за "Манчестер Сити".
Впрочем, за Кевином Де Брюйне выстроились в очередь ряд клубов, которые заинтересованы в услугах бельгийца. Кроме того, у игрока остался год контракта с горожанами, поэтому существует немалый риск трансфера полузащитника. Сообщается, что Кевин Де Брюйне провел предварительные переговоры с командой MLS "Сан-Диего" о переезде в город в Южной Калифорнии, в котором он готов жить. Этот клуб присоединится к лиге в 2025 году. "Сан-Диего" имеет средства на то, чтобы осуществить этот трансфер, но пока обе стороны не обсуждали конкретных деталей перехода игрока.
Добавим, что Кевин Де Брюйне в этом сезоне провел 25 матчей, где отметился 6 голами и 18 передачами.
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