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Каррагер: Беллингем - феномен, но для меня Фоден - самый одаренный футболист Англии

Англия

Джейми привёл свои аргументы

Каррагер: Беллингем - феномен, но для меня Фоден - самый одаренный футболист Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о полузащитнике "Манчестер Сити" Филе Фодене, сравнив его с хавбеком "Реала" Джудом Беллингемом.

"Беллингем – феномен, но для меня Фоден – самый одаренный футболист Англии.

В Беллингеме есть развязность и уверенность в себе, которые выделяются с момента его дебюта в сборной Англии. Беллингем не просто выходит на поле. Он им владеет. Где бы он ни был – на "Уэмбли" или на "Бернабеу" - его поведение всегда было таким: "Посмотрите на меня". Я здесь, и я буду доминировать.

Что касается Фодена, я не уверен, что в Англии когда-либо был подобный стиль игрока такого уровня. У Фодена больше общего с типичными испанскими или португальскими игроками, его техника выделяет его среди других.

Самая высокая похвала, которую я могу высказать - это когда я смотрю Фодена и вижу это первое касание, контроль и балетное движение на ограниченном пространстве, первыми игроками, которые приходят на ум, являются Зинедин Зидан и Андрес Иньеста", - цитирует Каррагера The Telegraph.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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