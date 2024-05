Вторая крупная сделка за год. Тренер Палмейраса подтвердил переход вундеркинда клуба в английский гранд

Главный тренер "Палмейраса" Абел Феррейра подтвердил информацию о том, что 17-летний нападающий Эстевао Виллиан продолжит карьеру в лондонском "Челси".

Ожидается, что сумма будущего трансфера Эстевао в "Челси" составит около 65 миллионов евро.

???????????? Palmeiras manager Abel Ferreira on Estevão to join Chelsea: “Endrick to Real Madrid and then Estevão to Chelsea now… in one year!”.



❗️ “I hope Chelsea won’t sign any other player from us, I hope they will let us alone. Please, give us a break”.



