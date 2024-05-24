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Вторая крупная сделка за год. Тренер Палмейраса подтвердил переход вундеркинда клуба в английский гранд
"Палмейрас" оформит ещё одну крупную продажу
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Палмейраса" Абел Феррейра подтвердил информацию о том, что 17-летний нападающий Эстевао Виллиан продолжит карьеру в лондонском "Челси".
"Сперва Эндрик переходит в "Реал Мадрид", теперь сейчас Эстевао в "Челси"… за один год!.
Надеюсь, что "Челси" больше не подпишет у нас ни одного игрока, и они оставят нас в покое. Пожалуйста, дайте нам передохнуть", - приводит слова Феррейры журналист Фабрицио Романо.
Ожидается, что сумма будущего трансфера Эстевао в "Челси" составит около 65 миллионов евро.
???????????? Palmeiras manager Abel Ferreira on Estevão to join Chelsea: “Endrick to Real Madrid and then Estevão to Chelsea now… in one year!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024
❗️ “I hope Chelsea won’t sign any other player from us, I hope they will let us alone. Please, give us a break”.
Here we go, confirmed. ✅ pic.twitter.com/VahgwD2Vd9
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