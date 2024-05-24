Вторая крупная сделка за год. Тренер Палмейраса подтвердил переход вундеркинда клуба в английский гранд

Главный тренер "Палмейраса" Абел Феррейра подтвердил информацию о том, что 17-летний нападающий Эстевао Виллиан продолжит карьеру в лондонском "Челси".

"Сперва Эндрик переходит в "Реал Мадрид", теперь сейчас Эстевао в "Челси"… за один год!.

Надеюсь, что "Челси" больше не подпишет у нас ни одного игрока, и они оставят нас в покое. Пожалуйста, дайте нам передохнуть", - приводит слова Феррейры журналист Фабрицио Романо.