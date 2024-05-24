  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вторая крупная сделка за год. Тренер Палмейраса подтвердил переход вундеркинда клуба в английский гранд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая крупная сделка за год. Тренер Палмейраса подтвердил переход вундеркинда клуба в английский гранд

Англия

"Палмейрас" оформит ещё одну крупную продажу

Вторая крупная сделка за год. Тренер Палмейраса подтвердил переход вундеркинда клуба в английский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Палмейраса" Абел Феррейра подтвердил информацию о том, что 17-летний нападающий Эстевао Виллиан продолжит карьеру в лондонском "Челси".

"Сперва Эндрик переходит в "Реал Мадрид", теперь сейчас Эстевао в "Челси"… за один год!.

Надеюсь, что "Челси" больше не подпишет у нас ни одного игрока, и они оставят нас в покое. Пожалуйста, дайте нам передохнуть", - приводит слова Феррейры журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что сумма будущего трансфера Эстевао в "Челси" составит около 65 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Луи Саа - о финале Кубка Англии: Думаю, МЮ выиграет по пенальти после ничьей 2:2
yellow-arrow
Каррагер: Беллингем - феномен, но для меня Фоден - самый одаренный футболист Англии
yellow-arrow
Кевин Де Брюйне открыт к трансферу в клуб МЛС
Челси (Лондон) Палмейрас (Сан-Паулу) тренер Абел Феррейра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости