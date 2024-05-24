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Луи Саа - о финале Кубка Англии: Думаю, МЮ выиграет по пенальти после ничьей 2:2
Экс-манкунианец верит в бывшую команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа сделал прогноз на финал Кубка Англии между своей бывшей командой и "Манчестер Сити".
"Я знаю, что "МЮ" хорошо сыграл против "Ньюкасла" и "Брайтона", но "Манчестер Сити" также подходит к игре в отличной форме после завоевания титула Премьер-лиги.
Однако тот факт, что "МЮ" одержал две победы, означает, что они могут с позитивным настроем подойти к финалу. Это хорошая возможность обыграть лучшую команду в стране или даже Европе.
Многим игрокам нужна встряска, некоторые из в последнее время показали себя очень хорошо, и это хороший знак. Если они выиграют - тренер сможет понять, что пошло не так с ними в этом сезоне, и из этого можно будет извлечь уроки, если он останется на своем посту.
Думаю, что "Манчестер Юнайтед" выиграет по пенальти после ничьей 2:2", - цитирует француза Insights.
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