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Луи Саа - о финале Кубка Англии: Думаю, МЮ выиграет по пенальти после ничьей 2:2

Англия

Экс-манкунианец верит в бывшую команду

Луи Саа - о финале Кубка Англии: Думаю, МЮ выиграет по пенальти после ничьей 2:2

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа сделал прогноз на финал Кубка Англии между своей бывшей командой и "Манчестер Сити".

"Я знаю, что "МЮ" хорошо сыграл против "Ньюкасла" и "Брайтона", но "Манчестер Сити" также подходит к игре в отличной форме после завоевания титула Премьер-лиги.

Однако тот факт, что "МЮ" одержал две победы, означает, что они могут с позитивным настроем подойти к финалу. Это хорошая возможность обыграть лучшую команду в стране или даже Европе.

Многим игрокам нужна встряска, некоторые из в последнее время показали себя очень хорошо, и это хороший знак. Если они выиграют - тренер сможет понять, что пошло не так с ними в этом сезоне, и из этого можно будет извлечь уроки, если он останется на своем посту.

Думаю, что "Манчестер Юнайтед" выиграет по пенальти после ничьей 2:2", - цитирует француза Insights.

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Источник:
Insights
Опубликовал: Александр Бураков
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