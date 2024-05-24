  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бруну Фернандеш не хочет покидать Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруну Фернандеш не хочет покидать Манчестер Юнайтед

Англия

Об этом португалец заявил в Players' Tribune

Бруну Фернандеш не хочет покидать Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Этот сезон "МЮ" проводит очень неудачно: восьмое место в Премьер-лиге и последнее место в группе Лиги чемпионов. Манкунианцы могут немного подсластить горечь такого плохого сезона, если они победят в субботнем финале Кубка Англии против "Манчестер Сити". В апреле появились слухи относительно будущего пребывания в составе "МЮ" их капитана Бруну Фернандеша. Португалец написал откровенное письмо в Players' Tribune, где он заявил, что хочет и дальше играть в составе "красных дьяволов", хотя при этом хочет, чтобы его амбиции были удовлетворены относительно выступлений команды как на внутренней, так и на международной арене.

"Я люблю выходить на "Олд Траффорд" больше всего на свете. Я не хочу уходить. Это всегда было моей самой большой мечтой. Я просто хочу, чтобы мои ожидания соответствовали ожиданиям клуба. Если вы поговорите с любым болельщиком, они скажут вам то же самое. Мы хотим бороться за чемпионство. Мы хотим играть в футбол Лиги чемпионов. Мы хотим быть в кубковых финалах. Это наш стандарт", - сказал Бруну Фернандеш. Португалец отметил, что этот сезон прошел клуб неудачно.

"Разочарование. Разве это не то, что мы все чувствуем? Я думаю, что это единственное слово, которое можно применить к этому сезону. Если вы спросите меня или любого болельщика "Юнайтед", это будет то же самое. Было так много моментов, когда мы побеждали с крупным счетом, и казалось, что все в порядке, теперь мы будем развиваться дальше, но этого не произошло", - заявил капитан манкунианцев. Бруну Фернандеш добавил, что хочет "продолжать бороться" за клуб, а его семья хочет остаться в Манчестере.

Добавим, что в этом сезоне португалец провел 47 матчей, где отметился 15 голами и 12 передачами.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед уволит своего тренера независимо от результата финала Кубка Англии - Источник
yellow-arrow
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз финала Кубка Англии на 25.05.2024
yellow-arrow
Поворознюк: Для меня сейчас лучший украинский футболист - это Михаил Мудрик
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Players' Tribune
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости