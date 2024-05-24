Фоден о Гвардиоле: Я не знал никого, кроме него, поэтому буду иметь странные ощущения, когда он уйдет

После того как Пеп Гвардиола привел горожан к рекордному четвертому подряд чемпионскому титулу АПЛ, он поднял вопрос о том, что он может уйти из клуба, когда его контракт закончится в конце следующего сезона. Новоиспеченный игрок года Премьер-лиги Фил Фоден заявил, ему было бы очень грустно, если бы менеджер "Манчестер Сити" покинул команду в следующем году.

"Я не знал никого, кроме него, поэтому буду иметь странные ощущения, когда он уйдет. Я не хочу слишком много об этом думать. Я хочу наслаждаться тем, что мы делаем с ним сейчас. Лучший совет, который он дал мне в этом сезоне, был просто "не пытаться быть Филом Фоденом в каждом действии", и я чувствую, что этот совет действительно прошел долгий путь. Я уже давно работаю здесь с менеджером. И я думаю, что сейчас пришло время для меня сделать шаг вперед и попытаться стать человеком, который будет забивать голы. Я знал, на что я способен в этом сезоне, и очень приятно сказать, что у меня был хороший сезон, и я хочу его продолжить", - сказал вингер Фил Фоден.

Добавим, что англичанин в этом сезоне может получить еще один трофей: в эту субботу "Манчестер Сити" сыграет в финальном поединке Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".