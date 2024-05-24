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Клуб Забарного объявил о подписании экс-директора Ромы
Ранее "вишенки" продлили контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Борнмута" объявила о назначении бывшего директора "Ромы" Тьяго Пинту на должность президента по футбольным операциям.
Сообщается, что 39-летний португальский специалист приступит к своим обязанностям на следующей неделе и будет работать с исполнительным директором клуба Нилом Блейком и техническим директором Саймоном Фрэнсисом.
В начале года Пинту покинул пост спортивного директора "Ромы". Также он работал на аналогичной должности в "Бенфике".
По итогам сезона-2023/24 "Борнмут" занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
We're delighted to welcome our new president of football operations, Tiago Pinto ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 24, 2024
He will start in his role next week and will work with the club’s chief executive Neill Blake and technical director Simon Francis on all football matters.
Welcome, Tiago ???? pic.twitter.com/fMheEM6301
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