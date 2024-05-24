Клуб Забарного объявил о подписании экс-директора Ромы

Пресс-служба "Борнмута" объявила о назначении бывшего директора "Ромы" Тьяго Пинту на должность президента по футбольным операциям.

Сообщается, что 39-летний португальский специалист приступит к своим обязанностям на следующей неделе и будет работать с исполнительным директором клуба Нилом Блейком и техническим директором Саймоном Фрэнсисом.

В начале года Пинту покинул пост спортивного директора "Ромы". Также он работал на аналогичной должности в "Бенфике".

По итогам сезона-2023/24 "Борнмут" занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.