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Гвардиола - о Манчестер Юнайтед: Уважение есть, но сравнения некорректны
Пеп высказался о соперниках в финале Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о "Манчестер Юнайтед" накануне финала Кубка Англии.
"Уважение существует. Нельзя сравнивать последнюю Премьер-лигу с первой Премьер-лигой. Вот и я не буду сравнивать нынешний "Юнайтед" с другим их периодом в истории, это несправедливо.
Наша команда, возможно, завтра будет другой. Все может быть иначе, ничто не вечно. Я уверен, что "Юнайтед" будет работать, чтобы снова подняться".
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 25 мая. Старт - в 17:00 по киевскому времени.
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