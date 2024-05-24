Гвардиола - о Манчестер Юнайтед: Уважение есть, но сравнения некорректны

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о "Манчестер Юнайтед" накануне финала Кубка Англии.

"Уважение существует. Нельзя сравнивать последнюю Премьер-лигу с первой Премьер-лигой. Вот и я не буду сравнивать нынешний "Юнайтед" с другим их периодом в истории, это несправедливо.

Наша команда, возможно, завтра будет другой. Все может быть иначе, ничто не вечно. Я уверен, что "Юнайтед" будет работать, чтобы снова подняться".