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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Последний шанс для тен Хага залететь в еврокубки

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итоговое место "красных дьяволов" в чемпионате однозначно заставляет охарактеризовать этот сезон как провальный. Впрочем, есть последний шанс его хоть немного выровнять, нужно лишь побеждать "Сити" в финале.

Тогда будет Лига Европы и, вероятно, тен Хаг спасет свое рабочее место. Хотя уже сейчас есть немало слухов, что даже если они выиграют этот Кубок, нидерландского специалиста все равно уволят. Интриги все же немало!

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 мая.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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