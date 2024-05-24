Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Итоговое место "красных дьяволов" в чемпионате однозначно заставляет охарактеризовать этот сезон как провальный. Впрочем, есть последний шанс его хоть немного выровнять, нужно лишь побеждать "Сити" в финале.

Тогда будет Лига Европы и, вероятно, тен Хаг спасет свое рабочее место. Хотя уже сейчас есть немало слухов, что даже если они выиграют этот Кубок, нидерландского специалиста все равно уволят. Интриги все же немало!

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 мая.

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