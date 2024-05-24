Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед уволит своего тренера независимо от результата финала Кубка Англии - Источник
Победа в Кубке Англии не поможет Тен Хагу
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" решило уволить главного тренера Эрика тен Хага.
Как сообщает The Guardian, независимо от результата финала Кубка Англии нидерландец будет освобожден от своих обязанностей.
"Красные дьяволы" также определили потенциальных кандидатов на замену Тена Хага. Среди претендентов на должность - Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Киран Маккенна, Грэм Поттер и Томас Франк.
Эрик возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. В сезоне 2023/24 АПЛ "красные дьяволы" финишировали на восьмом месте.
Популярное сейчас
- Ингулец – Карпаты 2:1. Панасенко приносит чемпионство
- В УАФ отреагировали на вопрос о начислении отстраненной РФ коэффициентов
- Экс-игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть ЛНЗ
- Гвардиола заплакал во время ответа на вопрос об уходе Клоппа из Ливерпуля
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО