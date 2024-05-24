Манчестер Юнайтед уволит своего тренера независимо от результата финала Кубка Англии - Источник

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило уволить главного тренера Эрика тен Хага.

Как сообщает The Guardian, независимо от результата финала Кубка Англии нидерландец будет освобожден от своих обязанностей.

"Красные дьяволы" также определили потенциальных кандидатов на замену Тена Хага. Среди претендентов на должность - Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Киран Маккенна, Грэм Поттер и Томас Франк.

Эрик возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. В сезоне 2023/24 АПЛ "красные дьяволы" финишировали на восьмом месте.