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Манчестер Юнайтед уволит своего тренера независимо от результата финала Кубка Англии - Источник

Англия

Победа в Кубке Англии не поможет Тен Хагу

Манчестер Юнайтед уволит своего тренера независимо от результата финала Кубка Англии - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило уволить главного тренера Эрика тен Хага.

Как сообщает The Guardian, независимо от результата финала Кубка Англии нидерландец будет освобожден от своих обязанностей.

"Красные дьяволы" также определили потенциальных кандидатов на замену Тена Хага. Среди претендентов на должность - Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Киран Маккенна, Грэм Поттер и Томас Франк.

Эрик возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. В сезоне 2023/24 АПЛ "красные дьяволы" финишировали на восьмом месте.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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