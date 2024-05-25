Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Все больше и больше информации в прессе по поводу того, что независимо от того, кто выиграет этот финал, тен Хаг все равно будет уволен и не продолжит работу с командой.

Даже если и так, то он может громко хлопнуть дверью и подарить "Юнайтед" как Лигу Европы на следующий сезон, так и трофей в коллекцию. Что касается Пепа, то он просто всегда хочет побеждать и кажется, что его команда готова снова порадовать своего наставника.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 мая.

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Кубок Англии. Финал.

25 мая. 17:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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