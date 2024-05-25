Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Возможно, последняя встреча между Гвардиолой и тен Хагом на английских полях
Getty Images / Global Images Ukraine
Все больше и больше информации в прессе по поводу того, что независимо от того, кто выиграет этот финал, тен Хаг все равно будет уволен и не продолжит работу с командой.
Даже если и так, то он может громко хлопнуть дверью и подарить "Юнайтед" как Лигу Европы на следующий сезон, так и трофей в коллекцию. Что касается Пепа, то он просто всегда хочет побеждать и кажется, что его команда готова снова порадовать своего наставника.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Кубок Англии. Финал.
25 мая. 17:00. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Шесть голов от Цыганкова, Довбика и Малиновского, увольнения Хави и Пиоли. Главные новости за 24 мая
- Хет-трик Довбика вернул Артема в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги. ВИДЕО
- Примера. Жирона - Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи
- Мудрик и Зинченко в компании с Грилишем и Рашфордом. Футболисты АПЛ, которые разочаровали в сезоне 2023/2024
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО