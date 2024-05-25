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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Возможно, последняя встреча между Гвардиолой и тен Хагом на английских полях

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Все больше и больше информации в прессе по поводу того, что независимо от того, кто выиграет этот финал, тен Хаг все равно будет уволен и не продолжит работу с командой.

Даже если и так, то он может громко хлопнуть дверью и подарить "Юнайтед" как Лигу Европы на следующий сезон, так и трофей в коллекцию. Что касается Пепа, то он просто всегда хочет побеждать и кажется, что его команда готова снова порадовать своего наставника.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 25 мая.

Кубок Англии. Финал.

25 мая. 17:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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