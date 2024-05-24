Манчестер Сити хочет продлить контракт с Пепом Гвардиолой. СМИ пишут о 10-летнем соглашении

"Манчестер Сити" хочет продлить сотрудничество с главным тренером Пепом Гвардиолой.

По информации издания Daily Мail, "горожане" прогнутся подписать со специалистом новый, долгосрочный контракт, который будет рассчитан на десять лет.

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Испанец присоединился к "Манчестер Сити" в 2016 году. С этого времени Пеп получил 17 трофеев: