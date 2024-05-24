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Манчестер Сити хочет продлить контракт с Пепом Гвардиолой. СМИ пишут о 10-летнем соглашении

Англия
Обновлено

Горожане стремятся подписать долгосрочный контракт

Манчестер Сити хочет продлить контракт с Пепом Гвардиолой. СМИ пишут о 10-летнем соглашении

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" хочет продлить сотрудничество с главным тренером Пепом Гвардиолой.

По информации издания Daily Мail, "горожане" прогнутся подписать со специалистом новый, долгосрочный контракт, который будет рассчитан на десять лет.

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Испанец присоединился к "Манчестер Сити" в 2016 году. С этого времени Пеп получил 17 трофеев:

  • Чемпион Англии: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;
  • Обладатель Кубка Англии: 2018/19, 2022/23;
  • Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21;
  • Обладатель Суперкубка Англии: 2018, 2019;
  • Победитель Лиги чемпионов: 2022/23;
  • Обладатель Суперкубка УЕФА: 2023;
  • Победитель Клубного чемпионата мира: 2023.
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Источник:
daily mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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