Тен Хаг - о своем увольнении: В этом нет необходимости

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о своем возможном увольнении после финала Кубка Англии.

Планируется ли на следующей неделе обсуждение вашего будущего?

Нет, мы это уже сделали. В воскресенье я ухожу в отпуск. Думаю, я его заслужил.

Вам гарантировали, что вы останетесь?

В этом нет необходимости. Мы переходим к следующему сезону.