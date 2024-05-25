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Тен Хаг - о своем увольнении: В этом нет необходимости

Англия
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Обсудил своё будущее в МЮ

Тен Хаг - о своем увольнении: В этом нет необходимости

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о своем возможном увольнении после финала Кубка Англии.

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Планируется ли на следующей неделе обсуждение вашего будущего?

Нет, мы это уже сделали. В воскресенье я ухожу в отпуск. Думаю, я его заслужил.

Вам гарантировали, что вы останетесь?

В этом нет необходимости. Мы переходим к следующему сезону.

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Напомним, финал Кубка Англии пройдет 25 мая в 17:00.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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