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Тен Хаг - о своем увольнении: В этом нет необходимости
Обсудил своё будущее в МЮ
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о своем возможном увольнении после финала Кубка Англии.
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Планируется ли на следующей неделе обсуждение вашего будущего?
Нет, мы это уже сделали. В воскресенье я ухожу в отпуск. Думаю, я его заслужил.
Вам гарантировали, что вы останетесь?
В этом нет необходимости. Мы переходим к следующему сезону.
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Напомним, финал Кубка Англии пройдет 25 мая в 17:00.
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