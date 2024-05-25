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"В последние десять лет мы лучше их": Гвардиола - об МЮ

Англия
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Сегодня горожане сыграют с МЮ в финале Кубка Англии

"В последние десять лет мы лучше их": Гвардиола - об МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящей игре против "МЮ".

"В последние десять лет мы лучше их, но мы очень уважаем "Манчестер Юнайтед", и так было всегда. Они лучшая команда в истории АПЛ, и они заслуживают огромного уважения, несмотря на их результаты в этом сезоне", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Напомним, матч начнется в 17:00.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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