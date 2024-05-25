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"В последние десять лет мы лучше их": Гвардиола - об МЮ
Сегодня горожане сыграют с МЮ в финале Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящей игре против "МЮ".
"В последние десять лет мы лучше их, но мы очень уважаем "Манчестер Юнайтед", и так было всегда. Они лучшая команда в истории АПЛ, и они заслуживают огромного уважения, несмотря на их результаты в этом сезоне", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
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Напомним, матч начнется в 17:00.
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