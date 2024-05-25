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Уэйн Руни заключил соглашение с одним из аутсайдеров Чемпионшипа

Англия

Возвращение к тренерской деятельности

Уэйн Руни заключил соглашение с одним из аутсайдеров Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший футболист и текущий тренер Уэйн Руни возглавит английский "Плимут". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение между сторонами уже заключено. Ожидается, что контракт сроком на три года будет подписан на выходные.

Последним местом работы Руни был "Бирмингем". Он был уволен оттуда 2 января этого года. До этого специалист возглавлял "Ди Си Юнайтед" и "Дерби Каунти".

За свой период футболиста Руни выступал в составах "Эвертона", "Манчестер Юнайтед" и "Дерби". В частности, за манкунианцев он провел 559 матчей, отличившись 253 голами и 139 ассистами.

В прошлом сезоне "Плимут" занял 21 место в Чемпионшипе. Команда вела борьбу за выживание в последний тур, и в конце концов опередила "Бирмингем" из зоны вылета на один зачетный пункт.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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