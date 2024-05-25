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Челси и Манчестер Юнайтед пытаются оформить трансфер 50-миллионного вингера Кристал Пэлас

Англия
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Очередная покупка для лондонцев?

Челси и Манчестер Юнайтед пытаются оформить трансфер 50-миллионного вингера Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

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“Челси” и “Манчестер Юнайтед” работают над тем, чтобы оформить трансфер 22-летнего правого вингера “Кристал Пэлас” Майкла Олисе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Переход в один из клубов может состояться летом. "Пенсионеры" и манкунианцы наиболее приближены к этому.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 50 миллионов евро. Контракт Олисе с КП действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне Майкл провел 19 матчей в АПЛ, отличившись 10 голами и девятью ассистами. В том числе он однажды забил в ворота “Челси” и оформил дубль в поединке против МЮ.

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Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Мишель Олисе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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