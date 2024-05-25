Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси и Манчестер Юнайтед пытаются оформить трансфер 50-миллионного вингера Кристал Пэлас
Очередная покупка для лондонцев?
Getty Images/Global Images Ukraine
“Челси” и “Манчестер Юнайтед” работают над тем, чтобы оформить трансфер 22-летнего правого вингера “Кристал Пэлас” Майкла Олисе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Переход в один из клубов может состояться летом. "Пенсионеры" и манкунианцы наиболее приближены к этому.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает вингера в 50 миллионов евро. Контракт Олисе с КП действует до лета 2027 года.
В текущем сезоне Майкл провел 19 матчей в АПЛ, отличившись 10 голами и девятью ассистами. В том числе он однажды забил в ворота “Челси” и оформил дубль в поединке против МЮ.
Популярное сейчас
- Хет-трик Довбика вернул Артема в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги. ВИДЕО
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Боб Арум: Я считал, что Фьюри победил Усика с перевесом в один балл
- Михаил Мудрик отреагировал на уход Маурисио Почеттино
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО