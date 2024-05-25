Аль-Насра и Аль-Иттихада заинтересованы в бразильском голкипере

Футбольные клубы Саудовской Аравии "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад" заинтересованы во вратаре "Манчестер Сити" Эдерсоне, сообщает CaughtOffside.

По имеющейся информации, "Манчестер Сити" готов продать бразильского голкипера только за 40-50 миллионов евро. Отмечается, что Эдерсон не продлил контракт с клубом и ищет другие интересные ему варианты продолжения карьеры.

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Напомним, за этот сезон Эдерсон сыграл в 43 матчах, во всех турнирах, в которых выстоял "на ноль" в 16 играх. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.